​Ярославская область получила 6 новых школьных автобусов марки ГАЗ. Последнее поступление такой техники состоялось в октябре. Тогда в Ярославль прибыло 11 единиц. Таким образом, 17 новых автомобилей пополнили парк школьной автотехники региона.



Все они приобретены за счет средств федерального бюджета в рамках реализации правительственных мероприятий по обновлению парка школьных автобусов в субъектах РФ.



Кроме того, напомним, что в текущем году на приобретение школьных автомобилей были затрачены и областные средства. Так, было закуплено 16 автобусов марки ПАЗ вместимостью 22 пассажира каждый на общую сумму более 25 млн. рублей. Все они были переданы в муниципальные районы.



В настоящее время парк насчитывает 236 транспортных единиц. Перевозка детей к месту учебы ведется во всех 17 районах области. Школьные автобусы перевозят почти 7, 5 тысяч учащихся.



Справка



Проект «Школьный автобус» реализуется в Ярославской области с 2001 года. Основной целью является обеспечение равных возможностей доступа к качественному образованию детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона. В течение 15 лет за счет средств областного и федерального бюджетов муниципальным районам области приобретено 503 транспортные единицы, отвечающие требованиям государственного стандарта «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».



В целях обеспечения безопасности школьников с 2006 года осуществляется поэтапная плановая замена автобусов с большим пробегом и сроком эксплуатации. Также приобретаются транспортные средства для открывающихся новых маршрутов. На школьных рейсах работают автобусы не старше 7 лет с момента производства. Все машины оснащены тахографами, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS и имеют действующие технические осмотры.