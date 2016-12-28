​Председатель правительства Дмитрий Степаненко подписал постановление "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям".



Документ призван привлечь НКО к формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В нем описываются порядок объявления и проведения конкурсного отбора этих организаций, а также условия предоставления субсидий для приобретения и доставки специальных средств и приспособлений для оборудования жилья инвалидов.



– Этот документ направлен на обеспечение адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, необходимо создавать комфортные условия жизни для всех жителей области. Но, в первую очередь, в такой поддержке нуждаются самые социально незащищенные категории граждан, – отметил Дмитрий Степаненко.



Для получения средств реабилитации инвалидам, живущим в Ярославской области, или их законным представителям необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.



Справка



Перечень средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославской области утвержден приказом департамента труда и социальной поддержки населения № 119-12 от 24.10.2012 "Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31"