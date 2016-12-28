​В селе Семлово Даниловского муниципального района Ярославской области состоялось торжественное открытие отделения почтовой связи Семлово. В мероприятии приняли участие глава Даниловского МР Александр Смирнов, заместитель директора департамента информатизации и связи Правительства области Николай Кузякин и директор Ярославского филиала Почты России Андрей Бальчунас.



Сохранение и улучшение качества услуг почтовой связи в малонаселенных пунктах региона является одной из социально значимых задач Правительства Ярославской области. В канун новогодних праздников жители села Семлово получили свой долгожданный подарок. Администрация Даниловского района выделила для отделения новое помещение и осуществила в нем ремонт.



– Отрадно, что мы открыли обновленное и уютное отделение для наших жителей, где они теперь в комфортных условиях и в полном объеме будут получать почтовые услуги, – подчеркнул глава Даниловского МР Александр Смирнов.



По словам директора Ярославского филиала Почты России Андрея Бальчунаса, опыт Даниловского района по совершенствованию и развитию почтовой сети и повышению качества и доступности услуг почтовой связи является передовым в Ярославской области.



Сельское отделение почтовой связи в селе Семлово обслуживает около 500 человек, которые проживают в 16 населенных пунктах. Протяженность доставочного участка составляет 30 км. В штате отделения 3 человека – начальник и 2 почтальона.



На сегодняшний день на территории Ярославской области расположено 428 отделений почтовой связи. Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 44 тыс. граждан. В год филиал пересылает свыше 20 млн писем и 600 тыс. посылок, около 700 тыс. денежных переводов. Филиал доставляет пенсии 55% проживающих в регионе пенсионерам.