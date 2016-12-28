Городской общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать до 4 часов утра. Об этом сообщает департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля. Все действующие льготы по оплате проезда и возможность использования проездных билетов долговременного пользования будут сохранены.



В эту ночь до места празднования можно будет добраться автобусами №№ 4, 6Т, 9Т, 13, 41Б, 33, 78, 12, 44К, 19 К, 21, 18, 32Т и троллейбусами №№ 1, 5, 8, 9.



Напомним, по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова, основная праздничная программа встречи Нового года пройдет на Советской площади. Мероприятия начнутся в 22.30 тридцать первого декабря и завершатся в 4.00 первого января. Здесь покажут эксклюзивное лазерное 3D шоу, посвященное истории Ярославля. А после полуночи праздничную программу продолжит популярная российская певица Нюша.



Расписание движения городского пассажирского транспорта в новогоднюю ночь



Автобусные маршруты:



№ 4 «Богоявленская площадь - посёлок Куйбышева»



Богоявленская площадь



Поселок Куйбышева



23:30, 00:30, 01:00, 01:28, 01:58, 02:26, 02:56, 03:24, 03:54, 04:34; 05:30



23:30, 00:00, 01:00, 01:30, 01:58, 02:28, 02:56, 03:26, 03:54



№ 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»



Торговый переулок



НЗКИ



23:30, 23:58, 00:56, 01:24, 01:52, 02:20, 02:50, 03:18, 03:46, 04:30



23:47, 00:15, 00:43, 01:41, 02:09, 02:37, 03:06, 03:36, 04:04



№ 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ»



Торговый переулок



ЯЗХМ



00:16, 00:42, 01:07, 01:33, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29, 03:54, 04:30



00:18, 00:43, 01:09, 01:34, 02:00, 02:39, 03:05, 03:30, 03:56



№ 13 «Богоявленская площадь – 5 МКР»



Богоявленская площадь



5 МКР



00:00, 01:00, 01:30, 01:58, 01:28, 02:56, 03:26, 03:54, 04:34; 05:42



23:32, 00:02, 00:30, 01:30, 02.00:02.28, 02:58, 03:26, 03:56



№ 41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная»



Богоявленская площадь



улица Индустриальная



01:10, 02:01, 02:34, 03:08, 03:41, 04:30; 06:10



00:38, 01:12, 01:45, 02:36, 03:09, 03:43



№ 33 «ПАТП № 1 – Областная больница»



ПАТП №1



Областная больница



00:15, 00:49, 01:23, 02:27, 03:01, 03:35, 04:38; 04:55



01:06, 01:40, 02:14, 03:18, 03:52, 04:12, 04:26; 05:45



№ 78 «Торговый переулок – 15 МКР»



Торговый переулок



15 МКР



22:35, 23:10, 23:44, 00:49, 01:24, 01:59, 02:34, 03:09,03:44, 04:30



22:17, 22:51, 23:28, 00:33, 01:07, 01:42, 02:17, 02:52, 03:27, 04:02



№ 12 «Нижний посёлок – Торговый переулок»



Нижний поселок



Торговый переулок



22:59, 23:34, 00:07, 01:10, 01:42, 02:15, 02:47, 03:19, 03:51



23:00, 23:33, 00:36, 01:10, 01:43, 02:15, 02:47, 03:19, 03:51, 04:35



№ 44К «Торговый переулок – улица Чкалова»



Торговый переулок



Улица Чкалова



23:00, 23:25, 00:30, 00:56, 01:21, 01:47, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29, 03:54, 04:30



22:59, 23:25, 00:30, 00:55, 01:21, 01:46, 02:12, 02:37, 03:03, 03:28, 03:54



№ 19К «Улица Гудованцева – Пожарная каланча»



Улица Гудованцева



Пожарная каланча



23:02, 23:30, 23:57, 00:57, 01:25, 01:52, 02:20, 02:47, 03:15, 03:42; 04:55



23:30, 00:30, 00:58, 01:25, 01:53, 02:20, 02:48, 03:15, 03:43, 04:30;05:23



№ 21 «Красная площадь – Очапки»



Красная площадь



Очапки



23:50, 00:25, 01:11, 01:57, 02:33, 03:07, 03:42, 04:33; 05:10, 05:35



23:50, 00:38, 01:15, 02:01, 02:47, 03:28;



№ 18 «Торговый переулок – 15 МКР»



Торговый переулок



15 МКР



23:59, 00:33, 01:07, 02:09, 02:43, 03:17, 03:51, 04:35; 05:30



23:42, 00:16, 01:18, 01:52, 02:26, 03:00, 03:34; 05:55



№ 32Т «Торговый переулок – улица Сахарова»



Торговый переулок



Улица Сахарова



23:27, 00:21, 00:47, 01:13, 01:39, 02:05, 02:31, 02:57, 03:22, 03:49, 04:30



23:01, 23:27, 23:53, 00:47, 01:13, 01:39, 02:05, 02:31, 02:57, 03:23, 03:48



Троллейбусные маршруты:



№ 1 «Ярославль Главный – ЯШЗ»



Ярославль Главный



ЯШЗ



01:03, 01:27, 01:52, 02:16, 02:41, 03:05, 03:30, 03:54;



00:38, 01:02, 01:27, 01:51, 02:16, 02:40 ,03:05, 03:29, 03:54, 04:28



№ 5 «Улица Рыкачёва – Ярославль Главный»



Улица Рыкачева



Ярославль Главный



01:28, 01:53,02:18,02:42,03:07,03:32;



00:51, 01:16, 01:41, 02:05, 02:30, 02:55, 03:19, 03:44, 04:09



№ 8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок»



Улица Волгоградская



Торговый Переулок



01:20, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 04:15, 04:40



00:42, 01:07, 01:32, 01:57, 02:22, 02:47, 03:12, 03:37, 04:02, 04:30, 04:47, 05:03



№ 9 «ЯШЗ – улица Нефтяников»



ЯШЗ



Улица Нефтяников



01:.07, 01:36, 02:06, 02:35, 03:05, 03:34, 04:04;



00:37, 01:06, 01:36,02:05, 02:35, 03:04, 03:34;



Просим Вас учесть данную информацию при планировании поездок