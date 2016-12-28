|Городской общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать до 4 часов утра. Об этом сообщает департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля. Все действующие льготы по оплате проезда и возможность использования проездных билетов долговременного пользования будут сохранены.
В эту ночь до места празднования можно будет добраться автобусами №№ 4, 6Т, 9Т, 13, 41Б, 33, 78, 12, 44К, 19 К, 21, 18, 32Т и троллейбусами №№ 1, 5, 8, 9.
Напомним, по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова, основная праздничная программа встречи Нового года пройдет на Советской площади. Мероприятия начнутся в 22.30 тридцать первого декабря и завершатся в 4.00 первого января. Здесь покажут эксклюзивное лазерное 3D шоу, посвященное истории Ярославля. А после полуночи праздничную программу продолжит популярная российская певица Нюша.
Расписание движения городского пассажирского транспорта в новогоднюю ночь
Автобусные маршруты:
№ 4 «Богоявленская площадь - посёлок Куйбышева»
Богоявленская площадь
Поселок Куйбышева
23:30, 00:30, 01:00, 01:28, 01:58, 02:26, 02:56, 03:24, 03:54, 04:34; 05:30
23:30, 00:00, 01:00, 01:30, 01:58, 02:28, 02:56, 03:26, 03:54
№ 6Т «Торговый переулок - НЗКИ»
Торговый переулок
НЗКИ
23:30, 23:58, 00:56, 01:24, 01:52, 02:20, 02:50, 03:18, 03:46, 04:30
23:47, 00:15, 00:43, 01:41, 02:09, 02:37, 03:06, 03:36, 04:04
№ 9Т «Торговый переулок - ЯЗХМ»
Торговый переулок
ЯЗХМ
00:16, 00:42, 01:07, 01:33, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29, 03:54, 04:30
00:18, 00:43, 01:09, 01:34, 02:00, 02:39, 03:05, 03:30, 03:56
№ 13 «Богоявленская площадь – 5 МКР»
Богоявленская площадь
5 МКР
00:00, 01:00, 01:30, 01:58, 01:28, 02:56, 03:26, 03:54, 04:34; 05:42
23:32, 00:02, 00:30, 01:30, 02.00:02.28, 02:58, 03:26, 03:56
№ 41Б «Богоявленская площадь – улица Индустриальная»
Богоявленская площадь
улица Индустриальная
01:10, 02:01, 02:34, 03:08, 03:41, 04:30; 06:10
00:38, 01:12, 01:45, 02:36, 03:09, 03:43
№ 33 «ПАТП № 1 – Областная больница»
ПАТП №1
Областная больница
00:15, 00:49, 01:23, 02:27, 03:01, 03:35, 04:38; 04:55
01:06, 01:40, 02:14, 03:18, 03:52, 04:12, 04:26; 05:45
№ 78 «Торговый переулок – 15 МКР»
Торговый переулок
15 МКР
22:35, 23:10, 23:44, 00:49, 01:24, 01:59, 02:34, 03:09,03:44, 04:30
22:17, 22:51, 23:28, 00:33, 01:07, 01:42, 02:17, 02:52, 03:27, 04:02
№ 12 «Нижний посёлок – Торговый переулок»
Нижний поселок
Торговый переулок
22:59, 23:34, 00:07, 01:10, 01:42, 02:15, 02:47, 03:19, 03:51
23:00, 23:33, 00:36, 01:10, 01:43, 02:15, 02:47, 03:19, 03:51, 04:35
№ 44К «Торговый переулок – улица Чкалова»
Торговый переулок
Улица Чкалова
23:00, 23:25, 00:30, 00:56, 01:21, 01:47, 02:12, 02:38, 03:03, 03:29, 03:54, 04:30
22:59, 23:25, 00:30, 00:55, 01:21, 01:46, 02:12, 02:37, 03:03, 03:28, 03:54
№ 19К «Улица Гудованцева – Пожарная каланча»
Улица Гудованцева
Пожарная каланча
23:02, 23:30, 23:57, 00:57, 01:25, 01:52, 02:20, 02:47, 03:15, 03:42; 04:55
23:30, 00:30, 00:58, 01:25, 01:53, 02:20, 02:48, 03:15, 03:43, 04:30;05:23
№ 21 «Красная площадь – Очапки»
Красная площадь
Очапки
23:50, 00:25, 01:11, 01:57, 02:33, 03:07, 03:42, 04:33; 05:10, 05:35
23:50, 00:38, 01:15, 02:01, 02:47, 03:28;
№ 18 «Торговый переулок – 15 МКР»
Торговый переулок
15 МКР
23:59, 00:33, 01:07, 02:09, 02:43, 03:17, 03:51, 04:35; 05:30
23:42, 00:16, 01:18, 01:52, 02:26, 03:00, 03:34; 05:55
№ 32Т «Торговый переулок – улица Сахарова»
Торговый переулок
Улица Сахарова
23:27, 00:21, 00:47, 01:13, 01:39, 02:05, 02:31, 02:57, 03:22, 03:49, 04:30
23:01, 23:27, 23:53, 00:47, 01:13, 01:39, 02:05, 02:31, 02:57, 03:23, 03:48
Троллейбусные маршруты:
№ 1 «Ярославль Главный – ЯШЗ»
Ярославль Главный
ЯШЗ
01:03, 01:27, 01:52, 02:16, 02:41, 03:05, 03:30, 03:54;
00:38, 01:02, 01:27, 01:51, 02:16, 02:40 ,03:05, 03:29, 03:54, 04:28
№ 5 «Улица Рыкачёва – Ярославль Главный»
Улица Рыкачева
Ярославль Главный
01:28, 01:53,02:18,02:42,03:07,03:32;
00:51, 01:16, 01:41, 02:05, 02:30, 02:55, 03:19, 03:44, 04:09
№ 8 «Улица Волгоградская – Торговый переулок»
Улица Волгоградская
Торговый Переулок
01:20, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 04:15, 04:40
00:42, 01:07, 01:32, 01:57, 02:22, 02:47, 03:12, 03:37, 04:02, 04:30, 04:47, 05:03
№ 9 «ЯШЗ – улица Нефтяников»
ЯШЗ
Улица Нефтяников
01:.07, 01:36, 02:06, 02:35, 03:05, 03:34, 04:04;
00:37, 01:06, 01:36,02:05, 02:35, 03:04, 03:34;
Просим Вас учесть данную информацию при планировании поездок
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