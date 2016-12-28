​20,4 миллионов рублей Ярославская область получит в 2017 году на реализацию программы «Земский доктор».  Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.  Эти деньги поступят в виде трансфера из бюджета Федерального фонда ОМС в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Программа «Земский доктор» нацелена на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности за счет стимулирования переезда в нее медицинских работников.  

Участники программы получают единовременную компенсацию в размере 1 млн. рублей. В 2017 году в регионе запланировано дополнительно трудоустроить на село около 35 врачей.  Всего за время действия программы  заключено 124 договора.

– Проблема кадрового обеспечения системы здравоохранения стоит в регионе достаточно остро, особенно на селе,  – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Программа «Земский доктор» как раз и направлена на решение этой проблемы. На сегодня потребность в специалистах полностью закрыта в Некрасовском, Любимском, Брейтовском и Ярославском муниципальных районах.  Поддержка федерального центра позволит нам решить кадровые проблемы и в других районах области.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 17:30
24 просмотров
2016.12.28 В Правительстве области состоялось первое заседание межведомственной группы по борьбе с незаконными рубками
2016.12.28 Дети из Ярославской области отправятся на новогоднюю смену в «Артек»
2016.12.28 Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра
2016.12.28 В селе Семлово открылось новое почтовое отделение
2016.12.28 Региональное правительство предоставит некоммерческим организациям субсидии для оборудования жилья инвалидов