​20,4 миллионов рублей Ярославская область получит в 2017 году на реализацию программы «Земский доктор». Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Эти деньги поступят в виде трансфера из бюджета Федерального фонда ОМС в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».



Программа «Земский доктор» нацелена на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности за счет стимулирования переезда в нее медицинских работников.



Участники программы получают единовременную компенсацию в размере 1 млн. рублей. В 2017 году в регионе запланировано дополнительно трудоустроить на село около 35 врачей. Всего за время действия программы заключено 124 договора.



– Проблема кадрового обеспечения системы здравоохранения стоит в регионе достаточно остро, особенно на селе, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Программа «Земский доктор» как раз и направлена на решение этой проблемы. На сегодня потребность в специалистах полностью закрыта в Некрасовском, Любимском, Брейтовском и Ярославском муниципальных районах. Поддержка федерального центра позволит нам решить кадровые проблемы и в других районах области.