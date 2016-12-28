​30 детей из Ярославской области примут участие в новогодней смене международного детского центра «Артек», которая стартует 30 декабря. Каждая смена посвящена своей тематике: патриотическое воспитание, спорт, школьное самоуправление, художественное и научно-техническое творчество. Тема предстоящей смены звучит загадочно и многообещающе: «Говорят: под Новый год». Ребят ждут игровые и концертные программы, мастер-классы, кинопоказ, спортивные праздники и Новогодний карнавал.



В течение 2016 года в международные и всероссийские детские центры – «Орленок», «Артек», «Смена» – съездили 188 детей из Ярославской области. Путевки ребята получили абсолютно бесплатно за успехи в общественной деятельности, учебе, а также за победы в соревнованиях, олимпиадах, фестивалях и конкурсах.



С 2017 года заявку на получение бесплатной путевки в международный детский центр «Артек» можно подать через новую автоматизированную информационную систему «Путевка». Также можно обратиться в муниципальную межведомственную комиссию по отбору детей для участия в сменах федеральных детских центров в муниципальном образовании.



Контакты комиссий и вся информация о детских центрах размещена на сайте «Молодежный портал Ярославской области»