​28 декабря в Правительстве области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по организации эффективного взаимодействия в сфере борьбы с незаконными рубками леса. Она создана по поручению главы региона Дмитрия Миронова для разработки конкретных механизмов противодействия незаконным вырубкам лесных насаждений. В нее вошли сотрудники департамента лесного хозяйства, прокуратуры, УМВД по Ярославской области, государственного технического надзора, а также представители муниципальных образований.



– Рабочая группа будет вырабатывать конкретные механизмы взаимодействия всех заинтересованных подразделений, и мы надеемся, что такая практическая работа будет способствовать декриминализации лесной отрасли, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов.



В декабре 2016 года начата активная работа по организации и осуществлению межведомственного контроля за транспортировкой древесины. На заседании обсудили первые результаты. В этих вопросах очень важно правильно выстроенное взаимодействие лесных инспекторов с сотрудниками ГИБДД. В целях его оптимизации департаментом лесного хозяйства была разработана памятка для инспекторов ГИБДД, которая позволяет оперативно разобраться с оформлением сопроводительного документа на лес. Чтобы подорвать экономическую составляющую нелегального лесопользования, к следующему заседанию участники рабочей группы приняли решение более детально проработать вопросы конфискации транспортных средств и незаконно заготовленной древесины.



Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы организации проверочных мероприятий на пилорамах, усиления контроля за деятельностью лесопользователей по соблюдению требований лесного законодательства и за целевым использованием древесины населением.



К решению этих и других актуальных проблем участники рабочей группы вернутся на ближайшем заседании. По каждому направлению предстоит выработать предложения, реализация которых позволит свести к минимуму проблему незаконных рубок леса.