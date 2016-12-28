|График работы центров «Мои Документы» в Ярославской области на предновогодние дни изменен.
Прием документов на получение услуг Росреестра и кадастровой палаты в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле, Угличе, Тутаеве по 29 декабря включительно – до 20.00.
30 декабря во всех центрах «Мои Документы» будет осуществляться только выдача документов, прием закрыт.
С 31 декабря по 8 января центры «Мои Документы» не работают. В свой обычный график они вернутся в понедельник, 9 января.
Справочную информацию можно получить на сайте www.mfc76.ru и по телефонам: 8 (4852) 49-09-09 и 8-800-100-76-09.
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