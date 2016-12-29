​29 декабря врио губернатора Дмитрий Миронов вместе с индустриальным директором электронного кластера, членом правления Государственной корпорации «Ростех» Сергеем Куликовым посетил Рыбинск. Глава региона провел встречу с заместителем генерального директора – управляющим директором НПО «Сатурн» Виктором Поляковым и вручил государственные награды сотрудникам предприятия. В церемонии также приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



– В октябре НПО «Сатурн» отметило 100-летие своего основания. И мне очень приятно в завершение юбилейного для предприятия года вручить его сотрудникам государственные награды, – отметил Дмитрий Миронов, поздравляя заводчан. – Сегодня «Сатурн» – один из лидеров отечественной промышленности, гордость не только Ярославской области, но и всей России. Это заслуга многих поколений рыбинских двигателестроителей. Они всегда были верны своему делу, четко выполняли поставленные государством задачи, не только шли в ногу со временем, но и нередко его опережали. Сегодня сотрудники предприятия продолжают славные традиции, заложенные их предшественниками. И я уверен: впереди у НПО «Сатурн» много новых свершений.



Глава региона поздравил сотрудников НПО «Сатурн», пожелал им здоровья и благополучия.



К поздравлениям также присоединился Виктор Поляков, который в этот день был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



– Дмитрий Юрьевич правильно сказал: завод – это национальное достояние, мы успешно выполняем серьезные государственные программы, – добавил он. – Спасибо за оценку труда, спасибо за оказанное нам доверие. Я думаю, что следующие годы будут еще более успешными, чем 2016-й. Спасибо за награды. С Новым годом! Заводчанам спасибо за труд. Благ, здоровья! Пусть 2017 год будет более удачным, более насыщенным, и в каждой семье будет больше достатка.



За большой вклад в разработку и создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд указом Президента от 19 октября награжден ряд работников. Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени кроме Виктора Полякова удостоены ведущий специалист управления технологической подготовки производства Николай Калинин, технический руководитель по перспективным методам сварки Геннадий Лымарев, начальник управления технического контроля Владимир Румянцев, слесарь-сборщик двигателей и агрегатов 6-го разряда цеха №40 Валерий Смирнов и эксперт по общим вибрациям конструкторского отдела прочности Андрей Фирсов.



Кроме того, пятерым сотрудникам завода присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ», а эксперту по компрессору конструкторского отдела компрессоров Виктору Ринарову – звание «Заслуженный конструктор РФ».