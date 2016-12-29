Деминский лыжный марафон в 2017 году будет проведен на самом высоком уровне. Об этом врио губернатора области Дмитрий Миронов сообщил на встрече с сотрудниками НПО «Сатурн». Главу региона спросили о дальнейшей судьбе чемпионата.



– Деминский марафон – это первая и единственная российская лыжная гонка, выполнившая один из основных формальных критериев для вступления в серию самых знаменитых лыжных марафонов мира «Worldloppet». В ней принимают участие спортсмены из разных стран. В первый год в ней участвовали всего 70 человек, в прошлом году – более двух тысяч. В новом году мы ожидаем тысячи участников. Уверен, что марафон пройдет на самом высоком уровне, – отметил Дмитрий Миронов.



Глава региона подчеркнул, что соревнования состоятся при участии компании «Ростех», к которой Правительство области обратилось с предложением о сотрудничестве. Индустриальный директор электронного кластера, член правления корпорации Сергей Куликов подтвердил намерение организации поддержать марафон. Такое решение, по его словам, принял генеральный директор Государственной корпорации «Ростех».



– Сергей Чемезов уже выразил готовность поддержать марафон, – подчеркнул Сергей Куликов. – Мы считаем, что ничто не может помешать российским и зарубежным лыжникам заниматься любимым видом спорта. Мы намерены принять участие в организации и проведении этого мероприятия.



Справка



Юбилейный, 10-й Деминский лыжный марафон состоится 4 – 5 марта 2017 года в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на базе центра лыжного спорта «Демино». Мероприятие входит в число 16 лучших в мире и по праву признано самым популярным в России. С 2012 года Деминский марафон проходит под флагом «Worldloppet», став первым российским лыжным марафоном, включенным в Международную федерацию лыжных марафонов. В 2013 году марафон был удостоен премии «Russian Event Awards» как «Лучший проект в области спорта в России». По итогам 2016 года по количеству финишеров (1599) он возглавил тройку лучших лыжных марафонов России.



В настоящее время завершается первый этап регистрации для участия в марафоне. Количество зарегистрировавшихся и заплативших стартовый взнос на сегодняшний день составило 1050 человек на главную, золотую гонку – 50 км свободным стилем – и 150 человек на серебряную гонку, 25 км классическим стилем.