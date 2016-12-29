​Ростех продолжит вкладывать инвестиции в развитие рыбинского НПО «Сатурн». Об этом сообщил член правления госкорпорации Сергей Куликов, 29 декабря посетивший предприятие вместе с врио губернатора Дмитрием Мироновым.



– Вы прошли серьезный путь этого года – он был тяжелый, сложный, високосный – и позволили Ростеху быть лидером, в том числе – в вашей области, – сказал Сергей Куликов сотрудникам предприятия. – «Сатурн» и сам является флагманом. Каждый день вы закладываете фундамент на следующие годы. Ваши золотые руки формируют военную мощь страны, и гражданский рынок тоже наполнен вашей продукцией. Мы актуализировали свою стратегию, усилили ожидания по темпу роста выручки – это касается и электроники, и авиационного кластера. Надеемся расширить присутствие нашего рыбинского предприятия в гражданском сегменте, что, я думаю, особенно важно для Ярославской области. Мы хотим, чтобы вы продолжили модернизацию и расширение своих производственных возможностей. Наша задача как акционеров – делать инвестиции в соответствии с вашими предложениями. И ваша вовлеченность здесь нам особенно важна.



Виктор Куликов поздравил всех сотрудников предприятия с наступающим Новым годом, особо отметив тех, кому в этот день были вручены государственные награды.



Справка



ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей Военно-морского флота и гражданских судов. Входит в состав акционерных обществ госкорпорации «Ростех» и включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.