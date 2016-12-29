​Обеспечение бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального комплекса в новогодние каникулы стало главной темой заседания областного штаба по прохождению осенне-зимнего периода. 29 декабря его провел заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. Участие в мероприятии приняли руководители всех муниципальных районов и городских округов.



– Наша задача – не допустить серьезных аварий, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Сил и средств для ликвидации технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства в регионе достаточно. Самое главное – оперативно информировать и принимать правильные решения. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая произошла прошлой зимой в Брейтовском районе.



Виталий Ткаченко поручил главам муниципальных образований обеспечить бесперебойную работу всех дежурных служб в новогодние каникулы.



В настоящее время предприятия коммунального комплекса Ярославской области готовы к интенсивной работе в праздничные дни. В целях ликвидации технологических нарушений на объектах ЖКХ сформирована 291 бригада, в которые входят более 1600 специалистов.



– К концу следующей недели в регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха, – отметил директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Андрей Лукашов. – Необходимо к этому подготовиться: наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, организовать дежурство руководителей муниципальных образований, предприятий ЖКХ, создать и поддерживать неснижаемый запас топлива на источниках теплоснабжения, обеспечить готовность аварийных бригад.



Также на заседании были подведены первые итоги отопительного сезона 2016 – 2017 годов. В Ярославской области он проходит без сбоев. Коммунальные услуги потребителям поставляются в полном объеме, а возникающие технологические нарушения устраняются в штатном режиме. Число аварий существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Так, с 1 по 26 декабря их количество на холодном водоснабжении снизилось с 32 случаев до 24, на горячем водоснабжении – с 14 до 7, на сетях теплоснабжения – с 50 до 30.