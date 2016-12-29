​Основными проблемами, которые сегодня волнуют население Ярославской области, являются проблемы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорог и здравоохранения. Эти вопросы чаще других упоминаются в предложениях жителей, которые поступают в Правительство региона в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона.



– Мы благодарны гражданам за то, что они активно присылают свои замечания и предложения через электронную форму на Портале органов государственной власти, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Много сообщений поступает также через МФЦ, где любой человек может заполнить специальный бланк. Больше всего население волнуют проблемы ЖКХ, транспорта, дорог, здравоохранения. Еще один проблемный вопрос – открытость и доступность органов государственной власти. Он находится на особом контроле и будет учтен при подготовке стратегии. Любой житель области сможет напрямую обратиться к Правительству, чтобы обозначить свои проблемы.



Екатерина Троицкая напомнила, что врио губернатора Дмитрий Миронов поручил Правительству области актуализировать комплексную программу социально-экономического развития региона на ближайшие годы. Были обозначены ключевые направления стратегии – «10 точек роста Ярославской области». К разработке программы привлечено экспертное сообщество. Дмитрий Миронов особо подчеркнул, что каждый житель региона может принять участие в подготовке документа, представив свои предложения о том, как изменить жизнь области к лучшему.



В настоящее время детальный анализ ситуации по ключевым сегментам проводят 12 экспертных групп. Помимо утвержденного состава и руководителей у некоторых групп появились свои профильные консультанты из числа активных неравнодушных граждан. К концу января 2017 года группы должны сформировать основные приоритеты по своим направлениям. Единый свод программы будет представлен на суд общественности в феврале.



Свои предложения можно по адресу: programma@yarregion.ru, а также через электронную форму на портале органов государственной власти Ярославской области. Кроме того, пункты сбора заявок организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.