​Руководство области во главе с Дмитрием Мироновым посетило торговые ряды новогодней ярмарки. 23 шале разместились на Советской площади, в центре новогодних торжеств этого года. В каждом из них представлены товары и сувениры, произведенные в разных районах области. Здесь продукция ведущих сельхозпроизводителей региона и предприятий перерабатывающей промышленности. Организаторы особо отмечают, что цены установлены самими товаропроизводителями.



На прилавках мясо, мясные полуфабрикаты, птица, яйца, многочисленные виды колбасных изделий – все то, что нужно жителям области к праздничному новогоднему столу. Широко представлены и непродовольственные товары.



Сегодня, в день открытия ярмарки, о том, чем богаты районы, рассказывали их главы. Так, Рыбинский район привез сюда продукцию своих птицефабрик «Волжанин» и «Ярбройлер», а также множество фермерских товаров. Угличский – сыр, мясо и яйца местной перепелиной фабрики. На прилавке Некрасовского района были, конечно, знаменитые вятские огурцы. Даниловский МР представил хлеб, масло и сыр, Тутаевский – изделия местной овчинно-меховой фабрики.



Дмитрий Миронов и гости ярмарки продегустировали продукцию местных производителей, отметив ее высокое качество и разнообразный ассортимент.