|В самом сердце города, на Советской площади, дан старт главным зимним торжествам. Здесь открылась новогодняя ярмарка. Идея о том, чтобы именно на этой площади прошли основные праздничные мероприятия, принадлежит главе региона Дмитрию Миронову. И сегодня врио губернатора вместе с председателем Правительства Дмитрием Степаненко и почетными гостями приняли участие в церемонии открытия ярмарки: обошли всю территорию и смогли лично оценить праздничную программу.
Сначала посетили резиденцию Деда Мороза. Она установлена в самом центре площади. Здесь в красочном зимнем павильоне уже собралось большое количество детей. Для них организаторы подготовили развлекательную программу. Главный зимний волшебник вместе со Снегурочкой устроили для ребят настоящее шоу, состоящее из игр, конкурсов и мастер-классов.
Дмитрий Миронов пообщался с юными гостями праздника, поздравил их с наступающим Новым годом, поинтересовался, что увидели они на ярмарке. Дети рассказали о своих впечатлениях и показали сделанные своими руками новогодние поделки.
Прощаясь с ребятами, глава региона пригласил их прийти сюда снова. Двери сказочной резиденции будут открыты для маленьких посетителей каждый день вплоть до 7 января.
Затем гости праздника подошли к открывшемуся здесь же, на площади, катку, где начался турнир по хоккею в валенках. Дмитрий Миронов принял участие в символическом вбрасывании шайбы, побеседовал с начинающими хоккеистами и сфотографировался с ними.
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