|В этом году по сравнению с предыдущим количество онлайн-записей к специалистам-медикам в Ярославской области выросло на 20% и составило более 445 тысяч. Соответственно, увеличилась доля электронных записей в общем количестве зарегистрированных заявок: с 6,9% в прошлом году до 19% только за 11 месяцев 2016-го.
Лидер по количеству записей на прием онлайн среди муниципальных образований – город Ярославль, в том числе благодаря популяризации государственной услуги «Запись на прием к врачу» в электронном виде. Только в клинической больнице №9 в январе – ноябре проведено 72577 таких заявок.
Также активно пользуются современными технологиями жители Рыбинска (онлайн оформлено более 77 тысяч заявок), Переславского (более 12 тысяч) и Тутаевского (более 9 тысяч) муниципальных районов.
Пациенты отмечают, что благодаря возможности записаться к врачу дистанционно стало значительно легче планировать день. По мнению врачей, новая электронная система упростила и им работу, позволив более эффективно вести прием.
Справка
Записаться к специалисту в электронном виде можно несколькими способами:
– через единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/);
– через официальный сайт департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (http://www.yarregion.ru/Government/e-doctor.aspx);
– через интернет-портал «MedInfo» (http://www.medinfo-yar.ru/);
– через инфоматы (терминалы самообслуживания).
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