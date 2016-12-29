​Город Ярославль официально становится столицей «Золотого кольца». Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на исключительные права на товарный знак «Ярославль – Столица Золотого кольца» был передан сегодня городу. Церемония, в которой принял участие врио губернатора области Дмитрий Миронов, прошла во время торжественного открытия Новогодней ярмарки на Советской площади – центральном месте Новогодних торжеств.



– В праздники принято дарить подарки. Вот и сегодня в преддверии Нового года мы получили поистине большой подарок. Ярославль стал столицей Золотого кольца! – сказал Дмитрий Миронов. – Это очень почетное звание. Мы активно работаем в направлении развития внутреннего турима. Особенно символично, что это происходит в преддверии полувекового юбилея – в следующем году знаменитый туристический маршрут отметит 50-летие. Мы готовимся к этому событию. И приглашаем всех в гости!



За звание столицы «Золотого кольца» боролись несколько старейших городов нашей страны. Но высокий статус получил именно Ярославль. Регион входит в пятерку наиболее посещаемых туристами территорий, занимает 3–4 место по приему туристов после Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Владимирской областей. Туристическая отрасль у нас активно развивается. Этому способствует как близость к Москве, наличие главной водной артерии – реки Волга, так и функционирование имеющего международный статус аэропорта Туношна.



Основной акцент в туристической отрасли региона делается на культурно-познавательный, образовательный, деловой и событийный туризм. Особое развитие сейчас получает и сельское направление.



Как отметил Дмитрий Миронов, именно в нашей области проходит целый ряд ярких, масштабных, уже давно вышедших за границы региона, мероприятий. Так, юбилей «Золотого Кольца» в следующем году планируется начать с проведения в Ярославле Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russianopen Event Expo» в рамках фестиваля «Ярославская Масленица – главная Масленица страны». А закрывать торжества, по задумке организаторов, будет Неделя туризма «Золотого кольца» с участием всех регионов, входящих в маршрут. Эти предложения были направлены министру культуры РФ Владимиру Мединскому.



Справка



В знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России» официально входят 3 города Ярославской области: Ярославль, Переславль Залесский и Ростов. Углич не имеет официального статуса города Золотого кольца, но давно уже завоевал звание Народного.