|Департамент транспорта Ярославской области направил обращение руководителю федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск Федерального дорожного агентства» с просьбой принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащего содержания расположенного на территории региона участка автодороги М8 «Холмогоры».
В связи с неблагоприятными погодными условиями в минувшие выходные на этом участке наблюдалось значительное обледенение, вызванное предположительно недостаточными мерами по уборке снежной массы и ликвидации скользкости. Неудовлетворительное состояние автодороги могло являться причиной ряда дорожно-транспортных происшествий.
– Впереди у нас период праздничных дней, когда автодорогами традиционно пользуется большое число жителей и гостей Ярославской области, осуществляется значительное количество регулярных и заказных автобусных перевозок, в том числе детей, школьников, – отметил Виталий Ткаченко. – Все ответственные службы должны осуществлять самый жесткий контроль состояния дорожного покрытия, чтобы ни в коем случае эти выходные дни у людей не омрачались авариями, травмами или тем более – смертельными исходами.
Для оперативного взаимодействия департамент транспорта попросил руководство федерального казенного учреждения направить в свой адрес перечень и контакты ответственных сотрудников «Упрдор «Холмогоры», которые будут осуществлять дежурство в период с 31 декабря по 8 января.
Ситуация на дорогах областного подчинения находится на постоянном контроле руководства региона. На время новогодних праздников сформирован порядок дежурства ответственных лиц, а также подготовлено необходимое количество техники и реагентов для обработки всей улично-дорожной сети вне зависимости от капризов погоды.
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