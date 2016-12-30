​В канун новогодних праздников в Ярославской области усилен контроль за продажей алкогольной продукции.



– Проверки прошли во всех торговых точках региона, которые официально занимаются реализацией алкоголя, – отметила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка – председатель комитета потребительского рынка Валентина Шишина. – В праздничные дни рейды будут продолжены.



Созданная по поручению главы региона рабочая группа регулярно проводит мониторинг соблюдения норм и правил на алкогольном рынке. В ее составе – представители управления Роспотребнадзора, УМВД России, комитета лицензирования департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.



За истекший период 2016 года выявлено и пересечено около тысячи административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 25 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Только за декабрь в ходе рейдов проверено 100 торговых точек. Из незаконного оборота изъято более 4 тысяч литров продукции. Крупные партии обнаружены на оптово-розничной базе «Бакалея». В отношении ООО МФЦ «Велес» возбуждено дело об административном правонарушении.



Граждане, имеющие информацию о незаконной торговле алкоголем, могут сообщить ее по телефону горячей линии дежурной части УМВД по Ярославской области: 72-88-11.