|Детей из многодетных семей ждут в цирке на новогодней программе, им вручены пригласительные билеты. Об этом журналистам рассказала сегодня директор регионального департамента культуры Марина Васильева. Она напомнила: врио губернатора области Дмитрий Миронов дал поручение обеспечить равные возможности по посещению ярких культурных событий для всех категорий, чтобы все социально незащищенные слои населения могли принимать участие в культурно-массовых мероприятиях.
– В эти предновогодние дни в Ярославской области происходит очень много ярких и интересных событий, – сказала Марина Васильева. – Новый год – это чудеса, это подарки. И мы очень рады, что такие подарки получают все наши ребята. Большое количество ярославских детей уже получили приглашения и на кремлевскую елку. Также Дмитрий Миронов передал пригласительные билеты в цирк для детей из детских домов.
Кроме того, как заверила Марина Васильева, программа предоставления возможности для посещения культурных событий максимальному количеству категорий населения будет продолжена и в следующем году. К ней присоединятся театры и музеи Ярославской области.
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