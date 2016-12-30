|Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, а также члены команды Правительства планируют встретить новый год на Советской площади, где будет организована прямая трансляция новогоднего поздравления Президента России Владимира Путина и праздничная программа.
– Советская площадь в этом году как никогда красива, создана атмосфера волшебства. Мы сразу приняли решение большой компанией Правительства встретить новый год со своими семьями и друзьями на площади, вместе с жителями Ярославской области, – сообщил глава региона Дмитрий Миронов.
Центральная площадь областного центра украшена разноцветной иллюминацией, залит каток. У большой новогодней елки установлены детская карусель и сцена, на которой в 22:30 начнется основная праздничная программа новогодней ночи. Запланированы концерт, дискотека и мультимедийное 3D-шоу, посвященное истории Ярославля, массовое катание на открытом катке, мастер-классы в резиденции Деда Мороза. Будет скорректирован график работы общественного транспорта, чтобы жителям и гостям города 31 декабря было удобно добираться на праздник.
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