|Накануне нового года департаментом лесного хозяйства Ярославской области подведены итоги акции «Елка в подарок». В ходе которой в 23 детских дома и школы-интерната области, где живут и обучаются около 1500 детей разного возраста, были доставлены живые елки. Вместе с лесными красавицами ребятам были вручены новогодние подарки.
Меропрития прошли в девяти муниципальных районах: Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Переславском, Пречистенском, Ростовском, Рыбинском, Угличском и Ярославском. Более тридцати елочек будут радовать детей своим новогодним нарядом.
– Мы рады, что подобной акцией смогли принести праздник и новогоднее настроение детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – сообщил заместитель председатель правительства региона Роман Колесов – Надеюсь, что эта хорошая традиция будет продолжена и в дельнейшем.
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