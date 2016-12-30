​Накануне нового года департаментом лесного хозяйства Ярославской области подведены итоги акции «Елка в подарок». В ходе которой в 23 детских дома и школы-интерната области, где живут и обучаются около 1500 детей разного возраста, были доставлены живые елки. Вместе с лесными красавицами ребятам были вручены новогодние подарки.



Меропрития прошли в девяти муниципальных районах: Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Переславском, Пречистенском, Ростовском, Рыбинском, Угличском и Ярославском. Более тридцати елочек будут радовать детей своим новогодним нарядом.



– Мы рады, что подобной акцией смогли принести праздник и новогоднее настроение детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – сообщил заместитель председатель правительства региона Роман Колесов – Надеюсь, что эта хорошая традиция будет продолжена и в дельнейшем.