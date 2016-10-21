Офис возобновит свою работу в полном объеме 9 января 2017 г. Техническая поддержка работает: 31 декабря – с 9 до 18 часов, 1 января – с 12 до 20 часов, с 2 по 8 января – с 9 до 22 часов. Списание абонентской платы за январь произойдёт в штатном режиме, т.е. через несколько минут после новогоднего поздравления президента. Оплатить услуги можно разными способами. Ярнетбанк также будет работать почти как обычно: возврат денежных средств произойдёт не шестого января, а девятого. Всех с наступающим!

