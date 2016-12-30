​Уважаемые жители Ярославской области!



Поздравляю вас с Новым годом!



В канун этого замечательного праздника хочу пожелать каждому из вас здоровья и счастья, успехов в делах и согласия в семье, удачи и отличного настроения!



Вместе мы хорошо потрудились в уходящем году. Общими усилиями нам удалось сохранить в регионе стабильность и порядок, немало сделать для решения первоочередных экономических и социальных задач, создать предпосылки для поступательного развития региона на ближайшие годы. Спасибо, дорогие ярославцы, за вашу деятельную любовь к родному краю!



Пусть новый, 2017 год станет для нас годом добрых дел и позитивных мыслей! Пусть планы воплотятся в жизнь, а все надежды сбудутся! Пусть первый и главный праздник года станет точкой отсчета для грандиозных свершений!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов