|Уважаемые жители Ярославской области!
Поздравляю вас с Новым годом!
В канун этого замечательного праздника хочу пожелать каждому из вас здоровья и счастья, успехов в делах и согласия в семье, удачи и отличного настроения!
Вместе мы хорошо потрудились в уходящем году. Общими усилиями нам удалось сохранить в регионе стабильность и порядок, немало сделать для решения первоочередных экономических и социальных задач, создать предпосылки для поступательного развития региона на ближайшие годы. Спасибо, дорогие ярославцы, за вашу деятельную любовь к родному краю!
Пусть новый, 2017 год станет для нас годом добрых дел и позитивных мыслей! Пусть планы воплотятся в жизнь, а все надежды сбудутся! Пусть первый и главный праздник года станет точкой отсчета для грандиозных свершений!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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