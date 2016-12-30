​В новогоднюю ночь в центре Ярославля, на Советской площади, глава региона Дмитрий Миронов и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко  вместе с жителями и гостями города встретили главный зимний праздник.  

Перед полуночью на большом экране, установленном у здания Правительства области, прозвучало традиционное новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России.

Под бой кремлёвских курантов город встретил Новый год уникальным мультимедийным  3D-шоу: перед глазами восторженных зрителей пролетели в образе русской тройки страницы истории городов Ярославской области. Удивительные картины прошлого и настоящего возникали с помощью новейшего проекционного и лазерного оборудования на здании Областной думы: дома, улицы, памятники архитектуры, символические и  памятные места родного края.

Праздничная новогодняя программа продолжилась ослепительным фейерверком и большим концертом с участием популярной российской певицы Нюши и  дискотекой, которые продлятся до 4 часов утра.  

Напоминаем, что для удобства гостей праздника был скорректирован график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. 

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