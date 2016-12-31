​Дорогие жители Ярославской области!



От имени Правительства региона и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым!



2016 – високосный год. Год сложный во всех отношениях, но было немало ярких, положительных и запоминающихся событий.



Все успехи, которые были достигнуты в 2016 году, – результат совместной работы органов власти и общественности. И она будет продолжена. Впереди еще много планов. Каким станет 2017-й год в истории региона, зависит только от нас с вами.



Дорогие ярославцы! В первую очередь, хочется пожелать всем нам терпения, мудрости в принятии важных решений, а также поддержки родных и близких нам людей.



Пусть 2017-ый станет годом добрых перемен, принесет удачу во всех начинаниях.



Счастья, успехов и крепкого здоровья! С Новым, 2017 годом!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко