|На Советской площади Ярославля проходят мероприятия Новогодней ярмарки. Сделать площадь центром главного праздника в этом году предложил врио губернатора области Дмитрий Миронов.
Одним из самых увлекательных для всех любителей спорта, несомненно, стал новогодний турнир «Студёный Лёд» с участием команд Ночной Хоккейной Лиги. Уже завтра с 10.00 до 13.30 продолжатся ледовые баталии за первенство в турнире. Восемь ярославских составов схлестнули свои клюшки в честном сражении на открытом льду. Это команды: «Акулы», «Балтика», «Медведь», «Спарта», «Текстильщик», «Торнадо», «Ярослав» и «Ярославская Легенда 17» – финалист Всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи в мае 2016 года.
Как отмечают опытные спортсмены, соревнования на открытом катке всегда отличаются особой атмосферой – и игроки, и болельщики получают совсем иные, яркие эмоции. Кроме того, провести время на свежем воздухе, играя или наблюдая за игрой, безусловно, не только интересно, но и полезно. Участники турнира будут рады видеть болельщиков на своих матчах.
Встречи в рамках турнира будут проходить на открытом катке на Советской площади каждый день при любой погоде и завершатся матчами за 3 место и финалом 6 января.
Программа турнира «Студёный Лёд» со 2 по 6 января 2017 года:
02 января 2017 года (понедельник)
10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
11:15-12:15 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»»
12:30-13:30 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»»
03 января 2017 года (вторник)
10:00-11:00 – турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
11:15-12:15 – турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
12:30-13:30 - турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
04 января 2017 года (среда)
10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
11:30-12:30 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
13:00-14:00 – открытая тренировка по хоккею
05 января 2017 года (четверг)
10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
11:30-12:30 - матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»
06 января 2017 года (пятница)
10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» матч за 3-е место.
11:30-12:50 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» финал, закрытие турнира, награждение
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