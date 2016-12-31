​На Советской площади Ярославля проходят мероприятия Новогодней ярмарки. Сделать площадь центром главного праздника в этом году предложил врио губернатора области Дмитрий Миронов.

Одним из самых увлекательных для всех любителей спорта, несомненно, стал  новогодний турнир «Студёный Лёд» с участием команд Ночной Хоккейной Лиги.  Уже завтра с 10.00 до 13.30 продолжатся ледовые баталии за  первенство в  турнире. Восемь ярославских составов схлестнули свои клюшки в честном  сражении на открытом льду. Это команды: «Акулы», «Балтика», «Медведь», «Спарта», «Текстильщик», «Торнадо», «Ярослав» и «Ярославская Легенда 17» – финалист Всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи в мае 2016 года.

Как отмечают опытные спортсмены, соревнования на открытом катке всегда отличаются особой атмосферой – и игроки, и болельщики получают совсем иные, яркие эмоции. Кроме того, провести время на свежем  воздухе, играя или наблюдая за игрой, безусловно, не только интересно, но и полезно.  Участники турнира будут рады видеть болельщиков на своих матчах.

Встречи в рамках турнира будут проходить на открытом катке на Советской площади каждый день при любой погоде и завершатся матчами за 3 место и финалом 6 января.

Программа турнира «Студёный Лёд» со 2 по 6 января 2017 года:

02 января 2017 года (понедельник)

10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

11:15-12:15 –  матч  по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»» 

12:30-13:30 –   матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»»

03 января 2017 года (вторник)

10:00-11:00 – турнир по хоккею   среди любительских команд «Студёный лёд»

11:15-12:15 –  турнир  по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

12:30-13:30 -   турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

04 января 2017 года (среда)

10:00-11:00 –  матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

11:30-12:30 –  матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

13:00-14:00 – открытая тренировка по хоккею

05 января 2017 года (четверг)

10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

11:30-12:30 -  матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»

06 января 2017 года (пятница)

10:00-11:00 –  матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» матч за 3-е место.

11:30-12:50 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» финал, закрытие турнира, награждение

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