​На Советской площади Ярославля проходят мероприятия Новогодней ярмарки. Сделать площадь центром главного праздника в этом году предложил врио губернатора области Дмитрий Миронов.



Одним из самых увлекательных для всех любителей спорта, несомненно, стал новогодний турнир «Студёный Лёд» с участием команд Ночной Хоккейной Лиги. Уже завтра с 10.00 до 13.30 продолжатся ледовые баталии за первенство в турнире. Восемь ярославских составов схлестнули свои клюшки в честном сражении на открытом льду. Это команды: «Акулы», «Балтика», «Медведь», «Спарта», «Текстильщик», «Торнадо», «Ярослав» и «Ярославская Легенда 17» – финалист Всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи в мае 2016 года.



Как отмечают опытные спортсмены, соревнования на открытом катке всегда отличаются особой атмосферой – и игроки, и болельщики получают совсем иные, яркие эмоции. Кроме того, провести время на свежем воздухе, играя или наблюдая за игрой, безусловно, не только интересно, но и полезно. Участники турнира будут рады видеть болельщиков на своих матчах.



Встречи в рамках турнира будут проходить на открытом катке на Советской площади каждый день при любой погоде и завершатся матчами за 3 место и финалом 6 января.



Программа турнира «Студёный Лёд» со 2 по 6 января 2017 года:



02 января 2017 года (понедельник)



10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



11:15-12:15 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»»



12:30-13:30 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»»



03 января 2017 года (вторник)



10:00-11:00 – турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



11:15-12:15 – турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



12:30-13:30 - турнир по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



04 января 2017 года (среда)



10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



11:30-12:30 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



13:00-14:00 – открытая тренировка по хоккею



05 января 2017 года (четверг)



10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



11:30-12:30 - матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд»



06 января 2017 года (пятница)



10:00-11:00 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» матч за 3-е место.



11:30-12:50 – матч по хоккею среди любительских команд «Студёный лёд» финал, закрытие турнира, награждение