|В новогоднюю ночь в центре Ярославля, на Советской площади, глава региона Дмитрий Миронов и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко вместе с жителями и гостями города встретили главный зимний праздник.
Перед полуночью на большом экране, установленном у здания Правительства области, прозвучало традиционное новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России.
Под бой кремлёвских курантов город встретил Новый год уникальным мультимедийным 3D-шоу: перед глазами восторженных зрителей пролетели в образе русской тройки страницы истории городов Ярославской области. Удивительные картины прошлого и настоящего возникали с помощью новейшего проекционного и лазерного оборудования на здании Областной думы: дома, улицы, памятники архитектуры, символические и памятные места родного края.
Праздничная новогодняя программа продолжилась ослепительным фейерверком, большим концертом с участием популярной российской певицы Нюши и дискотекой, которые продлились до 4 часов утра.
Для удобства гостей праздника был скорректирован график работы общественного транспорта в новогоднюю ночь.
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