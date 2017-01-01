3 января в Ярославской области по поручению главы региона Дмитрия Миронова состоялось заседание региональной комиссии по Чрезвычайным ситуациям. В работе КЧС принял участие заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.



Темой заседания стали пришедшие в область морозы. По данным синоптиков уже сегодня к вечеру по муниципальным районам ожидается понижение температуры до -20, небольшой снег и ветер. В дальнейшие дни морозы должны усилится. К 6-7 января синоптики прогнозируют ухудшение погоды ночью до -21-26, местами до - 30.



В этой связи перед всеми главами муниципальных образований поставлена задача по принятию необходимых действий по обеспечению бесперебойного режима работы теплосетей, взаимодействие с управляющими компаниями.



– Если будут возникать ситуации с перебоями в теплоснабжения, водоснабжении, прошу сообщать незамедлительно, – подчеркнул в своем выступлении директор областного департамента ЖКХ Андрей Лукашов. – Особенно, прошу обратить на это внимание главы Переславского района.



Также в ходе заседания были затронуты вопросы бесперебойного обеспечения работы котельных, водозаборов, объектов энергетики, социально- значимых объектов.



Главам муниципальных районов поручено провести обход всех ветхих жилых домов барачного типа, тех, где проживают неблагополучные семьи.В связи с понижением температуры на базе регионального МЧС развернут межведомственной оперативный штаб, все службы переведены в режим работы повышенной готовности.