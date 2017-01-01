|Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым!
Праздник Рождества воплощает вечные идеалы милосердия, веры в победу добра, объединяет нас вокруг заботы о ближнем, придает силы созидать и трудиться во благо общества.
Пусть атмосфера Рождества наполнит теплом и любовью ваши сердца, а в ваших домах царят мир и согласие!
Врио губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов
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