​Дорогие ярославцы!



Поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым!



Праздник Рождества воплощает вечные идеалы милосердия, веры в победу добра, объединяет нас вокруг заботы о ближнем, придает силы созидать и трудиться во благо общества.



Пусть атмосфера Рождества наполнит теплом и любовью ваши сердца, а в ваших домах царят мир и согласие!



Врио губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов