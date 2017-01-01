​Дорогие жители Ярославской области! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества! В этот день искренне хочется верить в чудо. Рождество пробуждает самые светлые чувства, побуждает к милосердию. Хочется пожелать в этот морозный день душевного тепла, спокойствия, семейного благополучия. Добра, мира и гармонии в каждый дом. С праздником! Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко