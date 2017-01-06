​Утром 7 января в Тутаеве на улице Дементьева  произошел прорыв теплотрассы, питающей от  центральной котельной жилые дома, расположенные в правобережной части города. С целью сохранения тепла в квартирах жителей  и недопущения размораживания  внутридомовых систем отопления было принято  решение о снижении нагрузки на систему отопления.

– Для снижения нагрузки на систему отопления прекращена подача горячей воды в жилой сектор города, а также в ряд  муниципальных организаций, таких, как  муниципальная баня и бассейн. Это, в свою очередь, позволило нам сохранить отопление  во всех домах, – сообщил глава Тутаевского  района Дмитрий Юнусов. – В настоящее время ситуация оценивается, как стабильная. В течение  суток  специалисты районной администрации и управляющих компаний обходят квартиры, проводят мониторинг  температурного режима в квартирах. О ситуации мы регулярно докладываем в областной штаб ЖКХ.

Сама  теплотрасса находится на балансе «Ярославской генерирующей компании». Ее капитальный ремонт  был запланирован  еще на  2015 год, но ввиду отсутствия финансирования, работы были отложены. 

– Сейчас,  когда на улице тридцатиградусные морозы, по оценке специалистов проводить восстановительные работы по замене аварийного участка невозможно, – сказал Дмитрий Юнусов. – Работы начнутся в понедельник-вторник, в зависимости от погодных условий. Задача поставлена – вернуть горячую воду в дома в ближайшие дни.

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07 Января, 15:15
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