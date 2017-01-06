​Утром 7 января в Тутаеве на улице Дементьева произошел прорыв теплотрассы, питающей от центральной котельной жилые дома, расположенные в правобережной части города. С целью сохранения тепла в квартирах жителей и недопущения размораживания внутридомовых систем отопления было принято решение о снижении нагрузки на систему отопления.



– Для снижения нагрузки на систему отопления прекращена подача горячей воды в жилой сектор города, а также в ряд муниципальных организаций, таких, как муниципальная баня и бассейн. Это, в свою очередь, позволило нам сохранить отопление во всех домах, – сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – В настоящее время ситуация оценивается, как стабильная. В течение суток специалисты районной администрации и управляющих компаний обходят квартиры, проводят мониторинг температурного режима в квартирах. О ситуации мы регулярно докладываем в областной штаб ЖКХ.



Сама теплотрасса находится на балансе «Ярославской генерирующей компании». Ее капитальный ремонт был запланирован еще на 2015 год, но ввиду отсутствия финансирования, работы были отложены.



– Сейчас, когда на улице тридцатиградусные морозы, по оценке специалистов проводить восстановительные работы по замене аварийного участка невозможно, – сказал Дмитрий Юнусов. – Работы начнутся в понедельник-вторник, в зависимости от погодных условий. Задача поставлена – вернуть горячую воду в дома в ближайшие дни.