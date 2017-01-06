​Из-за сильных морозов Правительство области и региональное ГУ МЧС призывают ярославцев соблюдать меры безопасности. В области регистрируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-16 градусов ниже климатических значений. Ночью и утром 8 января в Ярославской области и г. Ярославле ожидается сильный мороз, до -35–38 градусов Цельсия.



Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В том числе – нарушения в работе электроэнергетических систем, связанные с повышенными нагрузками при массовом пользовании обогревательными приборами. В этой связи ярославцев призывают по возможности минимизировать использование обогревателей, а также следить за исправностью электроприборов, печей и дымоходов.



Кроме того, при аномально низких температурах воздуха в целях предотвращения переохлаждения и обморожения гражданам рекомендовано без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.



В случае переохлаждения или обморожения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.



Первая помощь при обморожении:



Прежде всего необходимо согреть обмороженный участок тела; восстановить кровообращение путем отогревания, массирования кожи до покраснения (если нет обморожения). Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.



В случае обнаружения происшествия необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112». Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.