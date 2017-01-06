​В связи с предупреждением МЧС о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах области в первый рабочий день нового года. По данным синоптиков, 9 января на территории региона вновь ожидаются сильные морозы от 30 до 32 градусов ниже нуля. Повышение температуры прогнозируется лишь к вечеру понедельника.



– В настоящее время мы связались с руководителями муниципальных органов управления образования и дали рекомендации по отмене занятий 9 января в тех школах, где дети должны были завтра сесть за парты. В связи с сильными морозами каникулы у них продлеваются еще на один день, – прокомментировала ситуацию директор областного департамента образования Ирина Лобода.



Как сообщили в департаменте образования, дополнительный день каникул не скажется на образовательном процессе. Всем учреждениям даны рекомендации по выполнению учебных планов.