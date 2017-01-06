​В связи с предупреждением МЧС  о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах области в первый рабочий день нового года. По данным синоптиков,  9 января на территории региона вновь  ожидаются сильные морозы от 30 до 32 градусов ниже нуля. Повышение температуры  прогнозируется  лишь к вечеру понедельника.

– В настоящее время мы связались с  руководителями муниципальных органов управления образования и дали рекомендации по отмене занятий 9 января в тех школах, где дети должны были завтра сесть за парты. В связи с сильными морозами каникулы у них продлеваются еще на один день, – прокомментировала  ситуацию  директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Как сообщили в департаменте образования, дополнительный  день каникул не скажется на образовательном  процессе. Всем учреждениям даны рекомендации по выполнению учебных планов. 

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