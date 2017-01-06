​Уважаемые жители области, напоминаем вам, что в регионе продолжает работу горячая линия по вопросам прохождения осенне-зимнего периода 2016 – 2017 годов. При возникновении проблем можно в любое время обращаться по телефону единой диспетчерской службы ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным хозяйством» Ярославской области: (4852) 55-13-94 – он работает круглосуточно.



Также вопросы по работе центрального отопления можно задать по телефонам справочных служб муниципальных образований:



г. Ярославль: по внутридомовым системам теплоснабжения: (4852) 40-39-32; 40-39-34; 40-39-36; 40-39-41по внешним системам теплоснабжения – наружным тепловым сетям и источникам тепловой энергии: (4852) 40-46-67; 40-39-07г. Рыбинск: (4855) 290-111; 290-112; г. Переславль-Залесский: (48535) 2-00-12Большесельский МР: (48542) 2-11-63Борисоглебский МР: (48539) 2-13-52Брейтовский МР: (48545) 2-80-06Гаврилов-Ямский МР: (48534) 2-54-41Даниловский МР: (48538) 5-13-68Любимский МР (48543) 2-60-12Мышкинский МР: (48544) 2-14-64Некоузский МР: (48547) 2-11-01Некрасовский МР: (48531) 4-11-00Первомайский МР: (48549) 2-40-02Переславский МР: (48535) 2-00-12Пошехонский МР: (48546) 2-17-31Ростовский МР: (48536) 6-13-13Рыбинский МР: (4855) 21-43-70Тутаевский МР: (48533) 7-00-06Угличский МР: (48532) 9-24-45Ярославский МР: (4852) 25-06-06



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