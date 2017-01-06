​В поселке Константиновский Тутаевского района идут работы по замене вышедшего из строя электродвигателя вентилятора одного из котлов.



- На момент проведения работ отопление в поселке подается за счет двух из трех котлов. Это позволяет сохранить отопление в жилых домах и в больнице, – сообщил находящийся в Константиновском директор областного департамента ЖКХ Андрей Лукашов. – Для того чтобы снизить нагрузку на работающие котлы принято решение по ограничению в подаче горячей воды населению.



Всего в системе теплоснабжения поселка находится 120 домов, в которых проживают более восьми с половиной тысяч человек.



По словам Андрея Лукашова, ситуация с тепловым режимом в жилых домах и объектах социальной сферы поселка находится на постоянном контроле. Сейчас температура воздуха в помещениях составляет 16-18 градусов.



По состоянию на 20.00 установка электродвигателя закончена, ведутся работы по монтажу системы вентиляции и запуску котла. Ориентировочное время окончания работ 21.00.