​В поселке Константиновский  Тутаевского  района  идут  работы  по замене  вышедшего из  строя  электродвигателя вентилятора одного из котлов.

- На момент проведения работ  отопление  в  поселке подается  за счет  двух из трех котлов. Это позволяет сохранить  отопление в жилых домах  и в больнице,   –  сообщил находящийся  в Константиновском  директор областного департамента ЖКХ  Андрей Лукашов. – Для того чтобы снизить нагрузку на работающие котлы  принято решение по ограничению в подаче  горячей воды населению.  

Всего в системе теплоснабжения поселка находится 120 домов, в которых проживают  более восьми с половиной тысяч человек.

По словам Андрея Лукашова, ситуация с тепловым режимом в жилых домах и объектах социальной  сферы поселка  находится на постоянном контроле. Сейчас температура воздуха в помещениях составляет 16-18  градусов.

По состоянию на 20.00 установка электродвигателя закончена, ведутся работы по монтажу системы вентиляции и запуску котла. Ориентировочное время окончания работ 21.00. 

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вчера, 20:15
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