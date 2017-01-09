|9 января на оперативном совещании в Правительстве области врио губернатора Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении главной новогодней елки региона.
– В течение десяти дней на Советской площади работала наша главная областная новогодняя ярмарка, – сказал Дмитрий Миронов. – Ее посетили тысячи жителей региона и гостей Ярославля. Здесь прошли яркие мероприятия, соревнования и концерты, которые очень понравились людям. И я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении ярмарки.
Новогодняя ярмарка на Советской площади Ярославля была организована впервые. Здесь были установлены главная новогодняя елка региона, сцена, карусели, залит каток, организована торговля продукцией местных производителей. С 29 декабря по 7 января ярмарку посетили порядка 22 тысяч человек. Около 5 тысяч из них – в новогоднюю ночь. Вместе с жителями и гостями города 2017 год на площади встретили Дмитрий Миронов, члены Правительства региона, руководство города.
Всего по области было проведено 409 новогодних мероприятий, участие в которых приняли 118 тысяч юных ярославцев.
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вчера, 15:15
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