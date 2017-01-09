​Хорошая новость для всех любителей катания на коньках. Каток на Советской площади будет работать до 14 января.



В связи с тем, что центральная площадь города за время работы новогодней ярмарки получила большую популярность у ярославцев и гостей города, глава региона Дмитрий Миронов предложил продлить работу катка еще на неделю. За праздничные дни покататься на коньках сюда пришли тысячи любителей активного отдыха.



Останется на площади и новогодняя ель. Ее решено не демонтировать до 25 января. Что касается праздничного убранства областного центра, оно сохранится вплоть до 1 февраля.