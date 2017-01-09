​9 января на оперативном совещании в Правительстве области были подведены итоги работы жилищно-коммунального комплекса региона во время новогодних каникул.



– Такие суровые погодные условия стали своеобразной проверкой на прочность,– сказал врио губернатора Дмитрий Миронов. – Недоработки есть, причем весьма серьезные. Необходимо сделать соответствующие выводы, чтобы не допустить повторения подобного впредь.



Как сообщил директор областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов, в целом ситуация в регионе выглядит лучше, чем в прошлом году. В условиях аномально низких температур произошло 26 технологических нарушений, одно из которых – длительностью более 24 часов. В 2016-м было допущено 28 технологических нарушений, из них два – с периодом устранения более суток.



Для координации работы всех структур 3 января по поручению Дмитрия Миронова в был создан областной штаб. Также состоялось заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Олега Бочарова.



Сложные ситуации возникали во многих муниципальных районах. Однако наиболее проблемным стал Тутаевский. В районном центре из-за аварии на магистральном трубопроводе, без горячей воды остались порядка 55 многоквартирных жилых домов. Их теплоснабжение благодаря слаженной работе всех служб удалось сохранить. Сейчас оно идет в штатном режиме, температура в жилых домах и социальных объектах – в пределах нормы. Работы по восстановлению горячего водоснабжения возможны только после повышения температуры воздуха до температуры минус 15 градусов и планируются на 10 января.



Вторая ситуация – в поселке Константиновский, где из строя вышел вентилятор основного парового котла. Началось резкое падение температуры в домах и соцобъектах. Вопрос удалось решить благодаря оперативной замене двигателя аналогичным из запасов государственного учреждения.



– Рабочим отдельное спасибо и аварийным бригадам, которые действуют весьма оперативно, – сказал Дмитрий Миронов. – Однако многих ситуаций могло бы не возникнуть при качественной подготовке сетей к эксплуатации. Сейчас погода дает нам передышку. Необходимо все проверить и провести профилактическую работу.



Дмитрий Миронов поставил перед руководителями органов местного самоуправления задачу принять все необходимые меры для надлежащего теплоснабжения потребителей. Кроме того, врио губернатора поручил главам муниципальных образований до 16 января провести обследования всех наземных участков тепловых сетей и организовать восстановление тепловой изоляции. Также им необходимо в установленном порядке провести расследование причин аварий и предоставить итоги в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.