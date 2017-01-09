​Хорошая новость для всех любителей катания на коньках. Каток на Советской площади  будет работать еще в течение двух месяцев.

В связи  с тем, что центральная площадь  города за время работы  новогодней ярмарки получила большую популярность у ярославцев и гостей города, глава региона Дмитрий Миронов предложил продлить работу катка. За праздничные дни  покататься на коньках сюда пришли тысячи любителей активного отдыха.

Останется на площади и новогодняя ель. Ее решено не демонтировать  до 25 января. Что касается праздничного  убранства областного центра, оно сохранится  вплоть до 1 февраля.

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