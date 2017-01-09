​По поручению главы региона Дмитрия Миронова, на территории Ярославской области с 24 декабря и на протяжении всех праздничных дней были организованы выездные губернаторские елки для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



– Новый год – это особый праздник, которого ждет каждый ребенок. И мы делаем всё для того, чтобы он пришел ко всем детям нашей области, – подчеркнула начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. – Никто не должен остаться без внимания, но особенно важно порадовать детей из семей, нуждающихся в помощи и поддержке.



Выездные губернаторские елки состоялись в 17 муниципальных районах области для 2200 детей. В программе праздника – спектакль «Новый год в Тилимилитрямбии», интермедия у новогодней елки со сказочными героями, а также игры и конкурсы с вручением призов. Все дети получили новогодние сладкие подарки от имени врио губернатора области.