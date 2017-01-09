9 января в связи с аномально низкой температурой департамент образования Ярославской области настоятельно рекомендовал продлить каникулы в школах региона на один день. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в понедельник опускалась до минус 34 градусов.



– 10 января ярославские школы начнут работу в штатном режиме, – сообщил первый заместитель председателя Правительства Виктор Костин. – Уже завтра на улицах значительно потеплеет. Все школы готовы к приему учеников.



В департаменте образования отмечают, что сегодня все педагогические коллективы работают. В некоторых школах принимают меры по повышению температуры в учебных кабинетах. Родителям рекомендуют одевать детей теплее, а педагогам – во время уроков проводить разогревающие зарядки.