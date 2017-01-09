Попасть на главные елки страны в Москву смогли воспитанники детских домов и приютов, учащиеся православных гимназий и лицеев, дети-инвалиды и дети из многодетных и малоимущих семей.



Эти благотворительные мероприятия прошли по инициативе главы региона Дмитрия Миронова, департамента образования, управления по социальной и демографической политике Правительства области, а также совета приемных родителей Ярославской области. Так, только на рождественскую елку в Государственном Кремлевском дворце 4 и 7 января смогли приехать семьи из Ярославля, Тутаева, Ростова, Данилова, Углича, а также воспитанники Переславской школы-интерната №4. А ранее, 26 декабря, состоялась поездка детей на елку в Кремль.



Программа рождественского праздника, проходящая в «Гостином дворе», включала в себя детские конкурсы, мастер-классы, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и спектакль «Двенадцать месяцев».



Также Правительством области организован выезд семей с детьми на новогоднее представление китайского цирка 3 января. Многие ребята впервые посетили столицу и отправились на прогулку по Красной площади, несмотря на морозную погоду.



– Подобные мероприятия очень важны не только для детей, но и для родителей. Ведь Новый год и Рождество – это время чудес, и хочется, чтобы в чудо поверили именно те, кто в этом нуждается в первую очередь. Хочется поддержать приемные семьи, вселить в родителей уверенность в правильности их выбора, а детям подарить радость, – отметила председатель совета приемных родителей ЯО Юлия Рассол.