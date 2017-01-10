​Представители Ярославской области примут участие в Гайдаровском форуме – 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов». Он пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с 12 по 14 января и будет посвящен обсуждению приоритетов страны во внутренней и внешней экономической политике.



Особое внимание эксперты уделят ключевым тенденциям мировой экономической архитектуры, основным факторам экономического роста, приоритетам регионального развития. Спикерами традиционно выступят ведущие отечественные и зарубежные экономисты, представители Правительства России и органов власти субъектов РФ.



Гайдаровский форум проводится с 2010 года. За прошедшее время он стал крупнейшим научным событием страны в области экономики. Форум служит постоянно действующей площадкой для мероприятий разного уровня и масштаба. Дискуссии сфокусированы на острейших проблемах современности, в частности, большое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.