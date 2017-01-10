|Сегодня в Тутаеве проводятся работы по устранению последствий прорыва теплотрассы, питающей от центральной котельной жилые дома, расположенные в правобережной части города.
Авария произошла в 4 часа утра 7 января, однако начать ремонт на протяжении трех дней не позволял мороз. Сегодня для организации работ на несколько часов были отключены от системы центрального отопления 55 домов.
– К 13.00 работы на теплотрассе уже завершаются, – сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. – А дальше будет пуск теплоносителей и к вечеру в домах будут горячая вода и отопление.
Напомним, для сохранения тепла в квартирах жителей и недопущения размораживания внутридомовых систем отопления было принято решение об отключении в домах горячего водоснабжения.
На протяжении всех этих дней проводился регулярный мониторинг температурного режима в домах Единая диспетчерская служба фиксировала информацию, поступающую от жителей и управляющих компаний. На отоплению, по словам Дмитрия Юнусова, жалоб было немного, но все они находятся на особом контроле.
В связи с массовым использованием жителями электронагревательных приборов в дни аварии многократно выросла нагрузка на электросети, поэтому было принято решение об ограничении уличного освещения.
Социальные объекты также работали в режиме энергосбережения. В детских садах с понедельника были организованы дежурные группы, а школьникам зимние каникулы были продлены до 11 января, уже завтра они приступят к занятиям.
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вчера, 13:45
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