​Сегодня в Тутаеве открылась пешая переправа через Волгу. Об этом сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам Ярославской области. Инспекторы ГИМС проверили готовность переправы. Толщина льда соответствует необходимым требованиям для безопасного выхода на реку.



Кроме того, начнет работу автомобильная переправа Глебово – Сменцево в Рыбинском муниципальном районе. Сегодня перед открытием инспекторы проводят ее техническое освидетельствование.



На протяжении всего времени функционирования переправ сотрудники ГИМС будут регулярно проверять соответствие толщины льда нормативам. Также с целью выявления стихийных переходов будут проходить регулярные рейды совместно с экстренными и дорожными службами.



Во избежание несчастных случаев при переходе и проезде по льду необходимо руководствоваться следующими элементарными правилами безопасности:



1. Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.



2. Пешеходам и автовладельцам разрешается пользоваться только оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами.



3. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.



4. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног.







5. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.



6. При переходе пешеходов по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.



7. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.



8. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 – 15 метров, на одном конце которого закреплен груз в 400 – 500 граммов, на другом – изготовлена петля.