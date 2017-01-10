​Директор департамента ЖХК Андрей Лукашов поблагодарил работников коммунальных служб за работу в период новогодних праздников. Технологические нарушения, возникавшие в разных районах области, устранялись с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки.



– С уверенностью можно сказать, что мы справились, смогли сохранить тепло в домах. В штатном режиме отработали и все социальные объекты – медицинские учреждения, детские сады, – заявил Андрей Лукашов. – Остается поблагодарить работников коммунального комплекса за профессионализм, оперативность и слаженность действий в этот достаточно сложный период. Ведь в некоторых районах ночные температуры достигали минус 40 градусов.



Значительное понижение температуры в Ярославской области наблюдалось с 4 января. Период устранения большинства аварий на коммунальных сетях не превышал 2–4 часов. Без сбоев отработали теплоснабжающие и водоснабжающие организации. Серьезных перебоев не было допущено и в подаче электроэнергии. Относительно коммунальной аварии в Тутаеве, по словам Андрея Лукашова, будет проведено дополнительное расследование с целью выявления причины произошедшего.



– Мы должны понять причину произошедшей аварии, чтобы подобного не повторилось. По предварительной оценке, произошло истончение металла. Он просто не выдержал нагрузки. Мы должны вычислить и держать на контроле все подобные объекты, – добавил Андрей Лукашов.