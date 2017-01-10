​10 января и.о. главы администрации Тутаевского района Дмитрий Юнусов проверил ход ремонта в доме №29 на проспекте 50-летия Победы.



Работы начались после посещения этого многоквартирного дома главой региона Дмитрием Мироновым. Во время поездки врио губернатора поручил учесть жалобы жильцов и принять меры в отношении управляющей компании. Сегодня районные власти отчитались о ходе выполнение работ.



– Подъезд должен быть отремонтирован до 31 января. Работы будем принимать вместе с жильцами, – отметил Дмитрий Юнусов. – Люди платят исправно, и управляющая компания должна выполнять свои обязательства. Все дома в городе необходимо привести в нормативное состояние.



На сегодняшний день в жилом доме восстановлены оконные проемы, окна в подъезде заменены на пластиковые, металлическим щитом закрыта шахта лифта, установлены новые почтовые ящики. Кроме того, рабочие восстанавливают штукатурные и окрасочные слои отделки стен и потолка, а также проводят ревизию пожарных щитков и очистку электрооборудования от мусора. В ближайшие дни установят новую входную дверь. Все работы ведутся за счет средств управляющей компании.



– Ремонт не был запланирован, но никаких дополнительных сборов с жителей не потребовалось. Общая сумма составляет порядка 1.8 млн., – сказал директор управляющей компании Александр Кринкин.