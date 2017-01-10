​Правительство региона разработало новый механизм помощи семьям в организации детского отдыха – частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.



Размер частичной оплаты составит 2000 рублей. Если средний ежемесячный совокупный доход семьи не превышает 18900 рублей, размер частичной оплаты составит 5500 рублей.



– Теперь родители смогут уже в момент приобретения путевки получить помощь от региональных властей, – объяснила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Особенно важным, даже решающим в вопросе организации отдыха детей, это может стать для семей со средним достатком.



Также в 2017 году сохранятся все прежние формы социальной помощи в рамках организации оздоровительной кампании. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить социальные путевки в учреждения, расположенные на территории Ярославской области. Их оплата, в соответствии с Социальным кодексом Ярославкой области, осуществляется за счет средств областного бюджета.



Если же родитель, постоянно или преимущественно проживающий на территории Ярославской области, полностью оплатил путевку в загородную организацию отдыха и оздоровления детей, то он сможет получить компенсацию части расходов на ее приобретение.



Кроме того, в этом году за счет средств бюджета Ярославской области будет производиться оплата 50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей.



– Обеспечение полноценного, качественного, здорового отдыха детей является одной из главных наших задач, – подчеркнула Марина Башмашникова, – мы готовы работать с семьями и делать всё возможное для безопасного отдыха детей.



Справка



Всего за 2016 год в Ярославской области отдохнули 71659 детей, в том числе 18764 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.



По состоянию на 01.01.2017 в загородных лагерях отдохнул 25601 ребенок, в лагерях дневной формы пребывания – 38694 ребенка.



В 2016 году на территории Ярославской области функционировало 727 организаций отдыха детей, в том числе 25 загородных организаций отдыха и оздоровления детей: 23 загородных лагеря, 2 лагеря при санаторно-оздоровительных организациях (4 – государственных, 13 – муниципальных, 8 – ведомственных), 611 лагерей с дневной формой пребывания детей, 51 палаточный лагерь, 40 лагерей труда и отдыха.