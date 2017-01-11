|С 12 по 15 января в Рыбинске будет проходить финал Кубка России по шорт-треку. В состязаниях примут участие более ста сильнейших спортсменов из 17 регионов страны.
В составе команды Ярославской области – участница олимпиад в Ванкувере и Сочи Ольга Белякова, бронзовый призер финала Кубка Европы – 2015 в многоборье Дмитрий Доколин, бронзовый призер чемпионата России 2015 года в эстафете Никита Барташук, победитель международных соревнований EVO-CUP, бронзовый призер финала Кубка России 2015 года Дарья Розмахова.
Место проведения соревнований – дворец спорта «Полет».
Вход свободный.
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вчера, 11:00
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